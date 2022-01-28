Си Цзиньпин проведет 4-6 февраля ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля проведет в Пекине двусторонние встречи с иностранными лидерами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным, передает агентство Bloomberg.
"Си Цзиньпин встретится с Путиным, другими иностранными лидерами с 4 по 6 февраля в Пекине", - информирует агентство.
Ранее сообщалось, что президент Путин намерен в феврале 2022 года посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Рассчитываю, что в феврале следующего года, наконец, сможем встретиться лично в Пекине. Как договаривались, мы с вами проведем переговоры. Затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", - сказал Путин в середине декабря в ходе переговоров с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
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