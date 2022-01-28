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Дальнее зарубежье 28.01.2022 13:05

Премьер Венгрии заявил о планах консультаций с НАТО и ЕС по безопасности перед встречей с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед планируемой встречей с президентом РФ Владимиром Путиным он будет вести переговоры с НАТО и ЕС по вопросам безопасности, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Также Орбан сказал, что на готовящихся переговорах с Путиным он намерен добиться увеличения импорта газа из России в Венгрию.

В конце декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Орбан ожидает встречи с Путиным в начале февраля.

Сийярто подчеркивал, что 2021 год стал наиболее продуктивным за все время в плане сотрудничества Венгрии и РФ. Говоря о перспективах на 2022 год, Сийярто упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19, поставки новой венгерской сельхозпродукции в Россию.

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