Премьер Венгрии заявил о планах консультаций с НАТО и ЕС по безопасности перед встречей с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед планируемой встречей с президентом РФ Владимиром Путиным он будет вести переговоры с НАТО и ЕС по вопросам безопасности, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Также Орбан сказал, что на готовящихся переговорах с Путиным он намерен добиться увеличения импорта газа из России в Венгрию.
В конце декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Орбан ожидает встречи с Путиным в начале февраля.
Сийярто подчеркивал, что 2021 год стал наиболее продуктивным за все время в плане сотрудничества Венгрии и РФ. Говоря о перспективах на 2022 год, Сийярто упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19, поставки новой венгерской сельхозпродукции в Россию.
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