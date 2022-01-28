Инфляция в Азербайджане в 2022г составит до 7,5%, в 2023г снизится до целевого показателя - Рустамов

Центральный банк Азербайджана на 2022 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне до 7,5%, заявил глава банка Эльман Рустамов.

«В этом году годовая инфляция в Азербайджане ожидается выше целевого диапазона (4+/- 2% - ИФ) - 6,6-7,5%», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в 2023 году по прогнозам ЦБА среднегодовая инфляция будет близка к целевому диапазону.

В 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%, годовая – 12%.

Власти Азербайджана считают, что инфляция во многом обусловлена подорожанием импорта, прежде всего, продовольствия. В феврале 2022 года правительство подготовит первичный вариант антиифляционного плана.

Министерство экономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 4%.

Х.Насирзаде