В РФ за сутки госпитализированы 14 тыс. человек с COVID-19, заболели 98 тыс.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 14 тыс. 46 человек, что на 9,7% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 98 тыс. 40 человек, умерли 673 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"По состоянию на 28 января 2022 года в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7%. Увеличение госпитализации произошло в 60 регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ", - сообщили в оперштабе.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 98 тыс. 40 случаев, что на 9 тыс. 224 заражения больше, чем сообщалось днем ранее. Умерли за сутки 673 человека.
Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 19 регионов больше.
Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.
"Выздоровели за сутки 29 506 человек, или на 0,8% меньше по сравнению с 27 января" - сообщили в оперштабе.
Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 502 тыс. 657 случаев коронавирусной инфекции, 329 тыс. 443 умерших и 10 млн 159 тыс. 197 выписанных.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.
Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе
На Южном Кавказе появились новые возможности для сотрудничества - Алиев
Власти Кыргызстана эвакуировали более 24 тыс. человек из зоны конфликта с Таджикистаном
Предприниматели в Азербайджане получили в 2020-2021гг субсидии на 62,5 млн манатов
Прокачка по Голубому потоку в 2021г выросла в 1,8 раза - до рекордных 15,98 млрд куб. м
Buta Airways с 20 мая начнет полеты из Баку в Харьков, увеличит число рейсов в Киев
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 366 млн - университет Хопкинса
AMADA усилит борьбу против незаконного оборота допинговых субстанций
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
Кредит таможенникам без поручителя и комиссии от Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное Общее Собрание акционеров
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров