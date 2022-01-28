В РФ за сутки госпитализированы 14 тыс. человек с COVID-19, заболели 98 тыс.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 14 тыс. 46 человек, что на 9,7% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 98 тыс. 40 человек, умерли 673 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 28 января 2022 года в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7%. Увеличение госпитализации произошло в 60 регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ", - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 98 тыс. 40 случаев, что на 9 тыс. 224 заражения больше, чем сообщалось днем ранее. Умерли за сутки 673 человека.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 19 регионов больше.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

"Выздоровели за сутки 29 506 человек, или на 0,8% меньше по сравнению с 27 января" - сообщили в оперштабе.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 502 тыс. 657 случаев коронавирусной инфекции, 329 тыс. 443 умерших и 10 млн 159 тыс. 197 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".