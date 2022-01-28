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СНГ 28.01.2022 12:44

Лукашенко пригрозил странам Балтии потерей государственности в случае развязывания войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что в случае развязывания войны балтийские страны потеряют свою государственность.

"Не дай бог вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами, это будет означать конец вашей государственности и вашему развитию", - заявил Лукашенко в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Он добавил, что обращается не к только к властям прибалтийских стран, но и к их народам.

"Без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы", - заявил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, БАЛТИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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