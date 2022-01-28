Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2022г может составит 10% ВВП при цене на нефть в $70 за баррель – глава ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году может составить 10% ВВП, считает председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.
«При средней цене на нефть в $70 за баррель, профицит счета текущих операций может быть на уровне 10% ВВП. При цене на нефть в $50 за баррель (заложена в бюджете Азербайджана на 2022 год – ИФ) профицит составит 4% ВВП», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
По данным ЦБ, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев 2021 года составил $3,9 млрд или около 11% ВВП.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 10,8% ВВП при средней цене на нефть в $75 за баррель.
Х.Насирзаде
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