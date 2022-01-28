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Внешняя политика 28.01.2022 12:49

На Южном Кавказе появились новые возможности для сотрудничества - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в формате видеоконференсвязи провел переговоры с генсеком Всемирной таможенной организации Кунио Микурию.

«Микурия отметил, что организация продолжит поддерживать таможенные реформы в Азербайджане, подчеркнув, что наша страна стала центром регионального развития и центральным транспортным узлом региона. Он отметил, что стабильность в регионе Южного Кавказа создала благоприятные условия для развития регионального сотрудничества, контактов между людьми и транспортных связей», - сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что после окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном, в регионе появились новые возможности для сотрудничества.

«Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией», - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВТО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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