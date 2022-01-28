На Южном Кавказе появились новые возможности для сотрудничества - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в формате видеоконференсвязи провел переговоры с генсеком Всемирной таможенной организации Кунио Микурию.
«Микурия отметил, что организация продолжит поддерживать таможенные реформы в Азербайджане, подчеркнув, что наша страна стала центром регионального развития и центральным транспортным узлом региона. Он отметил, что стабильность в регионе Южного Кавказа создала благоприятные условия для развития регионального сотрудничества, контактов между людьми и транспортных связей», - сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что после окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном, в регионе появились новые возможности для сотрудничества.
«Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией», - говорится в информации.
Э.Шафиев
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