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СНГ 28.01.2022 12:54

Лукашенко сравнил санкции Запада с инквизицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вводимые Западом санкции против других стран инквизицией.

"Запад методично нащупывает болевые точки экономики, проводит антигуманные эксперименты. В конечном итоге страдают люди. Наша оценка таких действий категорична: санкции - это инквизиция нашего времени, неприкрытое нарушение норм международного права", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске в послании народу и парламенты.

Запад добился обратного эффекта, настроив против себя граждан Белоруссии, утверждал президент. "Масштабные социологические исследования, проведенные в прошлом году, показали, что общество не приемлет диктата извне, решительно отвергает такие способы воздействия", - заявил Лукашенко.

"Неужели кто-то думает, что Беларусь не сможет в еще большем объеме освоить азиатские, африканские, южноамериканские и другие рынки дальней дуги? - добавил Лукашенко, отметив, что "динамика товарооборота с Китаем и другими странами дает ответ на этот вопрос".

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