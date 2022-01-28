Лукашенко сравнил санкции Запада с инквизицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вводимые Западом санкции против других стран инквизицией.
"Запад методично нащупывает болевые точки экономики, проводит антигуманные эксперименты. В конечном итоге страдают люди. Наша оценка таких действий категорична: санкции - это инквизиция нашего времени, неприкрытое нарушение норм международного права", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске в послании народу и парламенты.
Запад добился обратного эффекта, настроив против себя граждан Белоруссии, утверждал президент. "Масштабные социологические исследования, проведенные в прошлом году, показали, что общество не приемлет диктата извне, решительно отвергает такие способы воздействия", - заявил Лукашенко.
"Неужели кто-то думает, что Беларусь не сможет в еще большем объеме освоить азиатские, африканские, южноамериканские и другие рынки дальней дуги? - добавил Лукашенко, отметив, что "динамика товарооборота с Китаем и другими странами дает ответ на этот вопрос".
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе
На Южном Кавказе появились новые возможности для сотрудничества - Алиев
Власти Кыргызстана эвакуировали более 24 тыс. человек из зоны конфликта с Таджикистаном
Предприниматели в Азербайджане получили в 2020-2021гг субсидии на 62,5 млн манатов
Прокачка по Голубому потоку в 2021г выросла в 1,8 раза - до рекордных 15,98 млрд куб. м
Buta Airways с 20 мая начнет полеты из Баку в Харьков, увеличит число рейсов в Киев
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 366 млн - университет Хопкинса
AMADA усилит борьбу против незаконного оборота допинговых субстанций
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
Кредит таможенникам без поручителя и комиссии от Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное Общее Собрание акционеров
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров