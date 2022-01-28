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Оборона 28.01.2022 12:58

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении приграничного Товузского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района», - отмечается в информации.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры.

«Потерь среди личного состава и военной техники ВС Азербайджана нет», - говорится в сообщении.

Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии.

Э.Шафиев

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Тэги: ТОВУЗ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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