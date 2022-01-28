Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении приграничного Товузского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района», - отмечается в информации.
По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры.
«Потерь среди личного состава и военной техники ВС Азербайджана нет», - говорится в сообщении.
Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии.
Э.Шафиев
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