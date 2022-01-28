Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении приграничного Товузского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. «27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района», - отмечается в информации. По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры. «Потерь среди личного состава и военной техники ВС Азербайджана нет», - говорится в сообщении. Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии. Э.Шафиев

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