ЦБ Азербайджана в 2021г на валютных аукционах приобрел $245 млн - Рустамов

Центральный банк Азербайджана в 2021 году на валютных аукционах приобрел $245 млн, заявил глава банка Эльман Рустамов.

«На 70% аукционах в 2021 году предложение превышало спрос. С учетом ситуации ЦБА на аукционах приобрел $245 млн», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в 2022 году баланс на валютном рынке сохраняется. «Стабильность национальной валюты будет обеспечена, сохранен курс маната (к доллару – ИФ)», - отметил он.

В настоящее время основным продавцом инвалюты на валютных аукционах является Государственный нефтяной фонд (ГНФАР). В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).

Х.Насирзазе