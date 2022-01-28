ЦБ Азербайджана в 2021г на валютных аукционах приобрел $245 млн - Рустамов

Центральный банк Азербайджана в 2021 году на валютных аукционах приобрел $245 млн, заявил глава банка Эльман Рустамов.
«На 70% аукционах в 2021 году предложение превышало спрос. С учетом ситуации ЦБА на аукционах приобрел $245 млн», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, в 2022 году баланс на валютном рынке сохраняется. «Стабильность национальной валюты будет обеспечена, сохранен курс маната (к доллару – ИФ)», - отметил он.
В настоящее время основным продавцом инвалюты на валютных аукционах является Государственный нефтяной фонд (ГНФАР). В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Х.Насирзазе
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