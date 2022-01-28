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Дальнее зарубежье 28.01.2022 19:19

Центр кибербезопасности Британии призвал коммерческий сектор укрепить защиту против возможных кибератак РФ

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) в пятницу обратился с призывом к коммерческим организациям усилить средства защиты против возможных кибератак РФ на фоне кризиса вокруг Украины, сообщает издание The Telegraph.

"Организации в Британии призвали укрепить устойчивость в сфере кибербезопасности в ответ на предумышленные киберинциденты на Украине и в связи с ней", - приводит издание выдержки из заявления NCSC.

"Несколько лет мы наблюдали модель российского вредоносного поведения в киберпространстве. Инциденты на Украине на прошлой неделе несут на себе отпечаток аналогичной российской активности, свидетелям которой мы были ранее", - отметили в NCSC.

В свою очередь британский министр технологий Крис Филип заявил радиостанции Times Radio о своем беспокойство в связи с угрозой возможных кибератак.

NCSC связан с британским Центром правительственной связи - спецслужбой Великобритании, ответственной за радиоэлектронную разведку и обеспечение защиты информации правительства и армии.

Ранее в январе с аналогичным предупреждением выступил Канадский центр кибербезопасности: он призвал органы, обеспечивающие безопасность Канады в этой области, усилить бдительность в связи с киберугрозами со стороны сил, поддерживаемых властями РФ.

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