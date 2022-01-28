Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение коснется 30,8 млн россиян - получателей страховых пенсий, потребует выделения Пенсионному фонду РФ дополнительного финансирования в размере 172,8 млрд рублей.

По этому закону пенсионеры получат пенсии в повышенном размере в том числе за январь. Проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат докомпенсацию к уже полученной пенсии.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рублей. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, в 2021 году этот показатель составлял 17 481 рубль.

12 января Путин поручил правительству провести индексацию пенсий в стране на 8,6% - выше уровня инфляции.

Общий объем расходов на индексацию в 2022 году с учетом повышенной индексации, по данным Минфина, составит 549,7 млрд рублей. В бюджете Пенсионного фонда уже предусмотрено 377 млрд рублей на индексацию в 5,9%, дополнительно потребуется 172,7 млрд рублей.