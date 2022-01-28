Берлин надеется, что РФ останется надежным поставщиком газа для ЕС

В правительстве Германии рассчитывают, что Россия и дальше будет оставаться надежным поставщиком газа для стран Евросоюза, до сих пор все договоры о поставках выполнялись, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.
"Российские договоры о газовых поставках до сих пор выполнялись, и мы думаем, что Россия и дальше останется надежным поставщиком", - сказал он.
Ранее представитель министра экономики ФРГ сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 40%-41%.
Гасанов рассказал о приоритетах Минобороны Азербайджана на 2022 год
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе
На Южном Кавказе появились новые возможности для сотрудничества - Алиев
Алиев поручил подготовить план мероприятий в связи с 30-ой годовщиной Ходжалинского геноцида
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 366 млн - университет Хопкинса
AMADA усилит борьбу против незаконного оборота допинговых субстанций
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Вертолет одной из силовых структур разбился в акватории Волги под Ульяновском
Власти Германии заверяют, что рост случаев заболевания вариантом омикрон под контролем
В Италии вариант омикрон составляет 96% случаев заболевания COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров