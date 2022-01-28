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ТЭК 28.01.2022 15:47

Берлин надеется, что РФ останется надежным поставщиком газа для ЕС

В правительстве Германии рассчитывают, что Россия и дальше будет оставаться надежным поставщиком газа для стран Евросоюза, до сих пор все договоры о поставках выполнялись, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Российские договоры о газовых поставках до сих пор выполнялись, и мы думаем, что Россия и дальше останется надежным поставщиком", - сказал он.

Ранее представитель министра экономики ФРГ сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 40%-41%.

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