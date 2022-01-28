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Дальнее зарубежье 28.01.2022 16:27

В Италии вариант омикрон составляет 96% случаев заболевания COVID-19

В Италии на вариант "омикрон" приходится 96% случаев заболевания COVID-19, сообщает в пятницу The Guardian со ссылкой на исследование Национального института здравоохранения (ISS).

Согласно предыдущему исследованию от 3 января, вариант "омикрон" составлял 81% случаев заболевания COVID-19.

"В Италии по состоянию на 17 января вариант "омикрон" является доминирующим с показателем распространенности в 95,8%, в то время как вариант "дельта" составил 4,2%", - цитирует The Guardian заявление Национального института здравоохранения (ISS).

По данным СМИ, анализ основан на более 2 тыс. образцах, протестированных в 124 лабораториях и собранных во всех итальянских регионах.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 10,5 млн заражений, более 145,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 7,6 млн человек выздоровели.

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