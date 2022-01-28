Нефть продолжает дорожать

Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу после снижения накануне, внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подорожали на $0,38 (0,43%) - до $89,72 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,28 (0,32%) - до $86,89 за баррель.
Обе марки могут зафиксировать рост по итогам шестой недели подряд.
"Теперь все внимание направлено на встречу ОПЕК+ на следующей неделе. От неё ждут сигналов смягчения дефицита предложения на рынке, что может опустить цены на нефть обратно на землю, - написала старший аналитик нефтяного рынка в Rystad Energy Луиза Диксон. - Невыполнение странами ОПЕК+ договоренностей и бездействие поддерживают нефтяные котировки на повышенном уровне, поскольку группа добывает на сотни тысяч баррелей в сутки меньше, чем должна".
Заседание ОПЕК+ состоится 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с в месяц.
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