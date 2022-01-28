Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев призвал партию Nur Otan стать надежным помощником в реализации социально-экономических и политических реформ, проводимых президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
"Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия "Nur Otan", обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надёжным помощником в их осуществлении", - сказал Назарбаев, выступая на внеочередном съезда партии.
Слова лидера нации приведены в сообщении его пресс-службы.
Назарбаев отметил, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана.
"Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве. 30-летний опыт нашей независимости наглядно подтверждает этот факт", - сказал он.
Назарбаев отметил, что сегодня Казахстан вступил в четвёртое десятилетие своей независимости. "Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать чёткие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа", - заключил Назарбаев.
На состоявшемся в пятницу съезде Назарбаев сложил с себя полномочия лидера партии Nur Otan, ее возглавил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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