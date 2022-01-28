Власти Германии заверяют, что рост случаев заболевания вариантом омикрон под контролем

Минздрав Германии заявил, что контролирует всплеск случаев заболевания COVID-19, вызванный вариантом "омикрон", сообщает в пятницу Associated Press.
По состоянию на четверг новые случаи заболевания, зарегистрированные за предыдущие сутки, достигли 200 тыс. впервые с начала пандемии. В пятницу уровень заболеваемости достиг другого рекорда - 1073 случая на 100 тыс. жителей за неделю, в свою очередь отмечает The Guardian.
"Волна "омикрона" в Германии сейчас находится под контролем", - цитирует The Guardian слова главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха.
Он добавил, что суточные показатели заболевания COVID-19 могут достигнуть 400 тыс., спад ожидается в середине февраля.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 9,3 млн заражений, около 118 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 7,4 млн человек выздоровели.
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