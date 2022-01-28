Власти ФРГ высылают из страны дипломата РФ по подозрению в шпионаже - Spiegel

Правительство ФРГ высылает из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже, сообщает в пятницу немецкий журнал Spiegel.

Сообщается, что речь идет о сотруднике консульства РФ в Мюнхене, по информации издания, его объявили "персона нон грата". Предполагается, что мужчина был аккредитован как дипломат, в действительности же является сотрудником российской Службы внешней разведки.

Он связан с делом россиянина Ильнура Н., которого подозревают в шпионаже на территории ФРГ в пользу России, пишет журнал.