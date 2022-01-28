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Социум 28.01.2022 16:40

Алиев поручил подготовить план мероприятий в связи с 30-ой годовщиной Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжении о проведении мероприятий по случаю тридцатой годовщины Ходжалинского геноцида.

Согласно распоряжению, Администрации президента Азербайджана поручено подготовить план мероприятий по случаю годовщины Ходжалинского геноцида и обеспечить его выполнение.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагических в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Ущерб, нанесенный Азербайджану армянскими вооруженными силами в результате оккупации города Ходжалы, оценивается в свыше $170 млн.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ХОДЖАЛЫ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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