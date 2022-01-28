Алиев поручил подготовить план мероприятий в связи с 30-ой годовщиной Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжении о проведении мероприятий по случаю тридцатой годовщины Ходжалинского геноцида.
Согласно распоряжению, Администрации президента Азербайджана поручено подготовить план мероприятий по случаю годовщины Ходжалинского геноцида и обеспечить его выполнение.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагических в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.
Ущерб, нанесенный Азербайджану армянскими вооруженными силами в результате оккупации города Ходжалы, оценивается в свыше $170 млн.
Х.Насирзаде
Гасанов рассказал о приоритетах Минобороны Азербайджана на 2022 год
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе
На Южном Кавказе появились новые возможности для сотрудничества - Алиев
Госнефтефонд Азербайджана разместил в Центробанке Турции депозит на 1 млрд евро
Sun Food снизила уставный капитал на 10%
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Вертолет одной из силовых структур разбился в акватории Волги под Ульяновском
Власти Германии заверяют, что рост случаев заболевания вариантом омикрон под контролем
В Италии вариант омикрон составляет 96% случаев заболевания COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров