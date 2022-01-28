Госнефтефонд Азербайджана разместил в Центробанке Турции депозит на 1 млрд евро

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) разместил в Центробанке Турции депозит на сумму 1 млрд евро.
Средства размещены на срок 6 месяцев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНФАР.
«Эта инвестиция окажет положительное влияние на финансовую стабильность в Турции и полностью соответствует инвестиционной стратегии ГНФАР. Сделка была завершена 27 января 2022 года», - подчеркивается в информации фонда.
Активы ГНФАР на 1 января 2022 года оценивались в $45 млрд 25,1 млн.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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