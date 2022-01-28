Беларусь намерена построить еще одну АЭС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании построить еще одну атомную электростанцию в стране.

"Я готовлю ваше сознание к тому, что мы и вторую атомную станцию построим, почему бы нет?" - заявил Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту в пятницу.

Он сообщил, что Белоруссия уже ведет диалог с некоторыми государствами, в том числе с РФ, и намерена объединить с ними усилия в строительстве еще одной АЭС.

"Кто предложит более выгодные условия, с тем и договоримся, но этот вопрос не снят. Но говорить о том, что завтра начнем строить, рано", - пояснил Лукашенко.

Также рассуждая о перспективах появления АЭС, глава государства вспомнил противников строительства БелАЭС в Островце.

"Все кричали, что Запад 10 млрд евро нам даст, а мы эту атомную электростанцию закроем. И тогда, может, непопулярно прозвучало, но я сказал: нет, еще и вторую станцию атомную построим. А сегодня все хотят построить: и Польша, которая Литву поддерживала, хочет построить четыре энергоблока, и даже Литва сегодня думает о том, чтобы построить атомную станцию", - отметил глава государства.

Энергетику Лукашенко назвал будущим для Белоруссии. В качестве примера он привел ситуацию на Украине, которая 50% электроэнергии также получала на 15 атомных энергоблоках, построенных в советские времена.

"Сегодня (они - ИФ) ходят с протянутой рукой по миру и просят по миру электроэнергию. Недавно спасли их от краха энергетической системы, поставили им вплоть до ущерба себе, нужное количество электроэнергии. И они в это время так себя ведут, - сказал Лукашенко.