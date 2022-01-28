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СНГ 28.01.2022 18:01

Лукашенко пригрозил Литве не пустить их экспорт через Беларусь

Белоруссия может перекрыть экспорт литовских товаров в Китай через свою страну, и переориентировать свои экспортные поставки из прибалтийских портов в российские, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы не пустим ваш экспорт через Беларусь - забудете эту дорогу. Договоримся с Россией - и по другим дорогам не попадете. Зачем вы это делаете (запрещаете транзит экспортных товаров Белоруссии через Литву - ИФ)? Пока еще безумство контролируемо, давайте вернемся к нормальному сотрудничеству", - сказал Лукашенко во время послания к народу и парламенту в пятницу.

По его мнению, если возникнет ситуация белорусско-литовской экономической войны, то Литва в ней не сможет стать победителем, а народ этой страны не поддержит решение правительства.

"Вы же просто к войне ведете - сначала экономической, завтра - горячей... Вас же собственный народ не поддержит, вы же угробите портовое хозяйство...", - заявил Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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