Лекарство компании Merck эффективно против штамма COVID-19 омикрон

Фармацевтическая компания Merck в пятницу объявила, что ее препарат для лечения коронавируса молнупиравир в ходе доклинических испытаний продемонстрировал эффективность от штамма COVID-19 "омикрон".

"Merck и компания Ridgeback Biotherapeutics (партнер Merck - ИФ) сегодня объявили данные шести доклинических испытаний, которые показали, что молнупиравир - экспериментальный противовирусный пероральный препарат от COVID-19 - активно действует против варианта SARS-CoV-2 "омикрон" в лабораторных условиях", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Как отмечается в документе, лабораторные исследования самостоятельно провели научные работники из институтов в шести странах - Бельгии, Чехии, Германии, Польши, Нидерландов и Соединенных Штатов.

Исследование провели на основе клеточного анализа для оценки противовирусной активности молнупиравира и других веществ, действующих на COVID-19 и его штаммы, в том числе на "омикрон".

В пресс-релизе подчеркивается, что предстоит провести еще клинические исследования молнупиравира на предмет эффективности против "омикрона".

Merck разработала молнупиравир в сотрудничестве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Применение этого лекарства в капсулах уже одобрили в 10 странах, в том числе в США, Великобритании и Японии.

Также в ноябре прошлого года применение этого лекарства рекомендовало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Производитель лекарства подал заявки на экстренное разрешение применения молнупиравира после исследования, которое показало, что препарат на 50% снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19. Однако позднее опубликовали обновленные данные по препарату, которые показали меньшую эффективность препарата. Согласно им, молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.