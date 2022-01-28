Лекарство компании Merck эффективно против штамма COVID-19 омикрон

Фармацевтическая компания Merck в пятницу объявила, что ее препарат для лечения коронавируса молнупиравир в ходе доклинических испытаний продемонстрировал эффективность от штамма COVID-19 "омикрон".
"Merck и компания Ridgeback Biotherapeutics (партнер Merck - ИФ) сегодня объявили данные шести доклинических испытаний, которые показали, что молнупиравир - экспериментальный противовирусный пероральный препарат от COVID-19 - активно действует против варианта SARS-CoV-2 "омикрон" в лабораторных условиях", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Как отмечается в документе, лабораторные исследования самостоятельно провели научные работники из институтов в шести странах - Бельгии, Чехии, Германии, Польши, Нидерландов и Соединенных Штатов.
Исследование провели на основе клеточного анализа для оценки противовирусной активности молнупиравира и других веществ, действующих на COVID-19 и его штаммы, в том числе на "омикрон".
В пресс-релизе подчеркивается, что предстоит провести еще клинические исследования молнупиравира на предмет эффективности против "омикрона".
Merck разработала молнупиравир в сотрудничестве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Применение этого лекарства в капсулах уже одобрили в 10 странах, в том числе в США, Великобритании и Японии.
Также в ноябре прошлого года применение этого лекарства рекомендовало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Производитель лекарства подал заявки на экстренное разрешение применения молнупиравира после исследования, которое показало, что препарат на 50% снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19. Однако позднее опубликовали обновленные данные по препарату, которые показали меньшую эффективность препарата. Согласно им, молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.
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