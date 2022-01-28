Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 28.01.2022 19:41

Лекарство компании Merck эффективно против штамма COVID-19 омикрон

Фармацевтическая компания Merck в пятницу объявила, что ее препарат для лечения коронавируса молнупиравир в ходе доклинических испытаний продемонстрировал эффективность от штамма COVID-19 "омикрон".

"Merck и компания Ridgeback Biotherapeutics (партнер Merck - ИФ) сегодня объявили данные шести доклинических испытаний, которые показали, что молнупиравир - экспериментальный противовирусный пероральный препарат от COVID-19 - активно действует против варианта SARS-CoV-2 "омикрон" в лабораторных условиях", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Как отмечается в документе, лабораторные исследования самостоятельно провели научные работники из институтов в шести странах - Бельгии, Чехии, Германии, Польши, Нидерландов и Соединенных Штатов.

Исследование провели на основе клеточного анализа для оценки противовирусной активности молнупиравира и других веществ, действующих на COVID-19 и его штаммы, в том числе на "омикрон".

В пресс-релизе подчеркивается, что предстоит провести еще клинические исследования молнупиравира на предмет эффективности против "омикрона".

Merck разработала молнупиравир в сотрудничестве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Применение этого лекарства в капсулах уже одобрили в 10 странах, в том числе в США, Великобритании и Японии.

Также в ноябре прошлого года применение этого лекарства рекомендовало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Производитель лекарства подал заявки на экстренное разрешение применения молнупиравира после исследования, которое показало, что препарат на 50% снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19. Однако позднее опубликовали обновленные данные по препарату, которые показали меньшую эффективность препарата. Согласно им, молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]