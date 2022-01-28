Вертолет одной из силовых структур разбился в акватории Волги под Ульяновском

Вертолет одной из силовых структур потерпел крушение под Ульяновском, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "По предварительным данным, военно-транспортный вертолет одной из силовых структур потерпел крушение в акватории Волги. Пилот выжил", - сказал источник. Информации о судьбе пассажиров нет.

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