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СНГ 28.01.2022 17:34

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области, экипаж не пострадал - Минобороны РФ

Транспортно-боевой вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области, экипаж не пострадал, сообщили в Минобороны РФ.

"28 января при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Экипаж не пострадал", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипаж эвакуирован на аэродром базирования силами поисково-спасательной службы.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны.

Транспортно-боевой Ми-8 - один из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России. Он предназначен для повышения огневой мощи и мобильности Сухопутных войск.

Многоцелевые вертолеты серии Ми-8/17 отличают универсальность, надежность и простота обслуживания. Они обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Вертолеты могут эксплуатироваться при автономном базировании на необорудованных площадках практически во всех климатических условиях - в диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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