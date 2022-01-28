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ТЭК 28.01.2022 17:48

Еврокомиссар по энергетике посетит на следующей неделе Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон примет 4 февраля участие в заседании Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК)

«Симсон посетит Баку и примет 4 февраля участие в восьмом министерском заседании Консультативного совета ЮГК», - отмечается в информации Еврокомиссии.

Первое заседание министров в рамках Консультативного совета состоялось 12 февраля 2015 года, последнее, седьмое, - 11 февраля 2021 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в 2 раза.

Азербайджан в 2021 году экспортировал в Европу 8,1 млрд кубометров газа. На 2022 год объем поставок предусмотрен на уровне 9 млрд кубометров, на 2023 год – 11 млрд кубометров.

Э.Шафиев

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Тэги: КОМИССАР, ЭНЕРГЕТИКА, ВИЗИТ

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