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Внешняя политика 28.01.2022 17:56

Иранские компании вскоре начнут реализацию конкретных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре – МИД Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и региональные процессы.

«Стороны отметили, что реализация совместных проектов, в частности завершение строительства нового моста через реку Астарачай, а также железнодорожного грузового терминала в иранской Астаре в 2022 году окажет положительное влияние на развитие двусторонних отношений», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов и Абдоллахиан также отметили, что очередное заседание Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном планируется провести в марте текущего года в Баку.

«Министры подчеркнули, что иранские компании вскоре приступят к работе над конкретными проектами на освобожденных территориях Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ) и обменялись мнениями на эту тему», - отмечается в информации.

Байрамов и Абдоллахиан также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев

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Тэги: ИРАН, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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