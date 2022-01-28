Иранские компании вскоре начнут реализацию конкретных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре – МИД Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и региональные процессы.
«Стороны отметили, что реализация совместных проектов, в частности завершение строительства нового моста через реку Астарачай, а также железнодорожного грузового терминала в иранской Астаре в 2022 году окажет положительное влияние на развитие двусторонних отношений», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов и Абдоллахиан также отметили, что очередное заседание Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном планируется провести в марте текущего года в Баку.
«Министры подчеркнули, что иранские компании вскоре приступят к работе над конкретными проектами на освобожденных территориях Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ) и обменялись мнениями на эту тему», - отмечается в информации.
Байрамов и Абдоллахиан также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Э.Шафиев
Литовская Amber Grid намерена продать газовую биржу GET Baltic стратегическому инвестору из ЕС
"Газпром нефть" снижает добычу на своих крупных активах - Приобке и Новопорте
Еврокомиссар по энергетике посетит на следующей неделе Азербайджан
Лекарство компании Merck эффективно против штамма COVID-19 омикрон
Политические проблемы не затронут сотрудничество между США и Россией на МКС - глава NASA
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Финляндия и Швеция попросили НАТО не соглашаться с предложением РФ о нерасширении - Столтенберг
Центр кибербезопасности Британии призвал коммерческий сектор укрепить защиту против возможных кибератак РФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров