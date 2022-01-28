Генсек НАТО не исключает, что за кибератаками против Украины в январе могла стоять Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что не может исключать, что за кибератаками, от которых в начале января пострадала Украина, стояла Россия.

"Я не хочу детально говорить о наших разведданных, но мы осведомлены о том, что Россия была ответственна за кибератаки, которые происходили ранее. Так что, может быть, она ответственна за это и на этот раз", - сказал Столтенберг в ходе мероприятия, организованного Атлантическим Советом.

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия".