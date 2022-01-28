Генсек НАТО не исключает, что за кибератаками против Украины в январе могла стоять Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что не может исключать, что за кибератаками, от которых в начале января пострадала Украина, стояла Россия.
"Я не хочу детально говорить о наших разведданных, но мы осведомлены о том, что Россия была ответственна за кибератаки, которые происходили ранее. Так что, может быть, она ответственна за это и на этот раз", - сказал Столтенберг в ходе мероприятия, организованного Атлантическим Советом.
В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия".
УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева
Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан"
Иранские компании вскоре начнут реализацию конкретных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре – МИД Ирана
Литовская Amber Grid намерена продать газовую биржу GET Baltic стратегическому инвестору из ЕС
"Газпром нефть" снижает добычу на своих крупных активах - Приобке и Новопорте
Еврокомиссар по энергетике посетит на следующей неделе Азербайджан
Лекарство компании Merck эффективно против штамма COVID-19 омикрон
Политические проблемы не затронут сотрудничество между США и Россией на МКС - глава NASA
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров