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Дальнее зарубежье 28.01.2022 19:13

Генсек НАТО не исключает, что за кибератаками против Украины в январе могла стоять Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что не может исключать, что за кибератаками, от которых в начале января пострадала Украина, стояла Россия.

"Я не хочу детально говорить о наших разведданных, но мы осведомлены о том, что Россия была ответственна за кибератаки, которые происходили ранее. Так что, может быть, она ответственна за это и на этот раз", - сказал Столтенберг в ходе мероприятия, организованного Атлантическим Советом.

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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