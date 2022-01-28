Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки военного вертолета в Ульяновской области

Следователи в рамках уголовного дела расследуют обстоятельства аварийной посадки военного вертолета под Ульяновском, сообщает главное военное следственное управление Следственного комитета России в пятницу.
"Военным следственным отделом СК РФ по Ульяновскому гарнизону по факту аварийной посадки военного вертолета МИ-8 в районе поселка Дубки Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, вертолет осуществлял перелет с аэродрома п. Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область.
"На борту вертолета находились три члена экипажа. В настоящее время известно, что один член экипажа погиб", - сообщает следствие.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в пятницу при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области.
По данным ведомства, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. "В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в Минобороны РФ.
"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны.
Транспортно-боевой Ми-8 - один из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России. Он предназначен для повышения огневой мощи и мобильности Сухопутных войск.
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