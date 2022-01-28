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Дальнее зарубежье 28.01.2022 19:19

Главы МИД Германии и Франции посетят Украину через неделю

Министры иностранных дел Германии и Франции - Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Диан - посетят Украину через неделю, сообщила пресс-служба МИД Германии.

"Мы, мой французский коллега Ле Дриан и я, снова посетим Украину и контактную линию через неделю, чтобы поддержать интенсивные усилия ОБСЕ там", - сказала Бербок, выступая в Бундестаге в пятницу.

Как сообщалось, 17 января во время визита в Киев Бербок заявила, что вскоре посетит Украину вместе с Ле Дрианом и они вместе побывают в восточных областях страны. "Мы вдвоем вскоре снова посетим Украину, поедем к контактной линии на Донбассе, поскольку в последние недели я получила информацию о том, насколько страдает гражданское население: женщины, дети, молодые, старики. Мы потеряли их из поля зрения. Мы должны говорить о безопасности и мире в этом регионе", - сказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину состоится их трехсторонняя встреча, в ходе которой они детально обсудят перспективы встречи министров иностранных дел нормандского формата.

26 января Ле Дриан сообщил, что совершит совместный с Бербок визит в Киев уже "через несколько дней".

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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