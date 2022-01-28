Политические проблемы не затронут сотрудничество между США и Россией на МКС - глава NASA

Глава NASA Билл Нельсон пятницу выразил уверенность, что Международная космическая станция (МКС) останется не затронутой мировыми политическими проблемы на Земле, и сотрудничество между США и Россией в космосе будет продолжаться.

"Могут быть политические проблемы. Но когда дело доходит до нашей гражданской космической программы и нашего сотрудничества, проблем никогда не было, и я ожидаю, что так будет и дальше", - сказал Нельсон в интервью телеканалу CNN.

"Всякий раз, когда у нас в прошлом возникали политические проблемы с правительством России, астронавты и космонавты не теряли ни секунды", - подчеркнул Нельсон.