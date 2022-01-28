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Дальнее зарубежье 28.01.2022 19:26

Финляндия и Швеция попросили НАТО не соглашаться с предложением РФ о нерасширении - Столтенберг

Финляндия и Швеция в настоящее время не стремятся вступать в НАТО, но попросили альянс не соглашаться с предложением России о нерасширении, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО, но мы будем уважать суверенные решения этих стран на самоопределение", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Столтенберг привёл в этом контексте пример: "Недавно я говорил с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции. Они на данный момент не стремятся в НАТО, но они посоветовали нам не подписывать документ, который Россия хочет, чтобы мы подписали. Который закроет эти двери. Страны хотят оставить за собой право решать собственное будущее".

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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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