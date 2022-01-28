Финляндия и Швеция попросили НАТО не соглашаться с предложением РФ о нерасширении - Столтенберг

Финляндия и Швеция в настоящее время не стремятся вступать в НАТО, но попросили альянс не соглашаться с предложением России о нерасширении, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО, но мы будем уважать суверенные решения этих стран на самоопределение", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Столтенберг привёл в этом контексте пример: "Недавно я говорил с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции. Они на данный момент не стремятся в НАТО, но они посоветовали нам не подписывать документ, который Россия хочет, чтобы мы подписали. Который закроет эти двери. Страны хотят оставить за собой право решать собственное будущее".