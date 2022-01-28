Зеленский требует четкого ответа о перспективах членства Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина ввиду угрозы со стороны РФ должна получить в ближайшее время четкий ответ о перспективах членства в Североатлантическом альянсе.
"Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать... То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО - ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем... Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, что Украине нужно от США и что Украина не получает, чтобы сдерживать и противостоять РФ.
По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО может быть использован в качестве превентивных санкций в отношении РФ. "Если мы берем глобальный вопрос, стоящий перед нами, защиты человеческой жизни, тут мы поднимаем вопрос о НАТО... Конечно, гарантии безопасности: желание не того, что если будет война, нас защитят армии других стран - нет, мы считаем, что это и есть превентивные санкции... Что такое НАТО - это что, война? Это санкции! Вы говорите, что нам нужно найти какие-то превентивные санкции - НАТО одна из таких санкций. Или, если это не НАТО, покажите, пожалуйста, гарантии безопасности", - сказал президент Украины.
"Когда мы будем в НАТО, зависит сейчас нет от Украины, к сожалению", - добавил Зеленский.
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