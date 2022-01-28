Столтенберг: РФ заплатит высокую цену за возможное вторжение на Украину

Россия заплатит высокую цену в случае вторжения на Украину, в том числе в экономическом плане, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Конечно, Россия заплатит высокую цену, если она вторгнется на Украину - экономические санкции, а украинская армия сейчас гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году", - сказал он в пятницу в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Он добавил, что, "конечно же, на восточном фланге НАТО у нас больше солдат".
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