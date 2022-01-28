Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.01.2022 20:30

Столтенберг: РФ заплатит высокую цену за возможное вторжение на Украину

Россия заплатит высокую цену в случае вторжения на Украину, в том числе в экономическом плане, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Конечно, Россия заплатит высокую цену, если она вторгнется на Украину - экономические санкции, а украинская армия сейчас гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году", - сказал он в пятницу в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что, "конечно же, на восточном фланге НАТО у нас больше солдат".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА, ЦЕНА


Похожие новости


НАТО и США используют Украину как инструмент геополитического давления на Россию и Китай - Медведев НАТО передала России письменные предложения по безопасности - Столтенберг Агрессивные действия РФ приводят лишь к усилению НАТО у российских границ - Столтенберг НАТО не пойдёт на вывод сил из стран, присоединившихся к альянсу c 1997 года - Столтенберг РФ должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие военных планов - Кулеба Блинкен заявил о готовности США и НАТО к продолжению диалога с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]