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Дальнее зарубежье 28.01.2022 20:33

Столтенберг заявил о готовности НАТО к любому сценарию, в том числе и к военному столкновению РФ и Украины

НАТО готова к любому варианту развития событий вокруг Украины, в том числе вооруженному конфликту, но считает, что лучшим вариантом станет дипломатическое урегулирование ситуации, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы готовы ко всем вариантам. Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение, лучший сценарий, но также готовы к худшему: новому вооруженному конфликту, тому, что Россия вновь будет использовать военные силы против своего соседа, Украины", - сказал Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он подчеркнул, что НАТО призывает Россию к деэскалации, уменьшению напряжения и политическому диалогу.

"Это лучшее для российского народа, для стран НАТО, для всех нас. Не буду спекулировать о возможностях, но у России есть выбор, Россия может решить не вторгнуться, не использовать военную силу, уважать границы всех наций, всех государств в Европе, и сесть за стол переговоров с НАТО", - добавил генсек альянса.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ГОТОВНОСТЬ


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