Премьер Нидерландов посетит Украину 1 февраля - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен в ближайший вторник посетить Киев, сообщает в пятницу Bloomberg.
Предполагается, что в этой поездке его будет сопровождать глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Кроме того, Рютте сообщил, что нидерландское руководство продолжает обсуждать вопрос о том, следует ли передавать Украине необходимое для оборонительных действий вооружение.
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