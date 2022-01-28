Премьер Нидерландов посетит Украину 1 февраля - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен в ближайший вторник посетить Киев, сообщает в пятницу Bloomberg. Предполагается, что в этой поездке его будет сопровождать глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Кроме того, Рютте сообщил, что нидерландское руководство продолжает обсуждать вопрос о том, следует ли передавать Украине необходимое для оборонительных действий вооружение.

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