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Дальнее зарубежье 28.01.2022 20:35

Премьер Нидерландов посетит Украину 1 февраля - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен в ближайший вторник посетить Киев, сообщает в пятницу Bloomberg.

Предполагается, что в этой поездке его будет сопровождать глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Кроме того, Рютте сообщил, что нидерландское руководство продолжает обсуждать вопрос о том, следует ли передавать Украине необходимое для оборонительных действий вооружение.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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