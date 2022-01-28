Движение «Ветераны России» требует проверить Союз армян РФ за фильм о гитлеровском пособнике Нжде

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить Союз армян России за показ фильма об армянском коллаборационисте Гарегине Нжде.
Как отмечают в своем обращении ветераны, сегодня, в день 30-летия армянской армии, Союз армян России планировал в Москве показ фильма "Гарегин Нжде".
«Фильм посвящен прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде в годы Великой Отечественной войны, пошедшего на службу Гитлеру против СССР», – говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте российского телеканала РЕН ТВ.
Ветераны отмечают, что любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников "являются не просто фальсификацией истории – они аморальны по своей природе".
В связи с объявленным показом фильма о коллаборационисте ветераны просят проверить Союз армян на предмет реабилитации нацизма и его пособников.
В своем обращении ветераны приводят протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика". В частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.
Отдел информации
УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева
Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан"
Иранские компании вскоре начнут реализацию конкретных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре – МИД Ирана
Chevron завершил 2021г с чистой прибылью, добыча достигла рекорда
Беларусь намерена построить еще одну АЭС - Лукашенко
МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 г. до 4,8% с 5,7%, отметив усилившиеся дисбалансы
Лекарство компании Merck эффективно против штамма COVID-19 омикрон
Политические проблемы не затронут сотрудничество между США и Россией на МКС - глава NASA
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров