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Регион 28.01.2022 21:00

Движение «Ветераны России» требует проверить Союз армян РФ за фильм о гитлеровском пособнике Нжде

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить Союз армян России за показ фильма об армянском коллаборационисте Гарегине Нжде.

Как отмечают в своем обращении ветераны, сегодня, в день 30-летия армянской армии, Союз армян России планировал в Москве показ фильма "Гарегин Нжде".

«Фильм посвящен прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде в годы Великой Отечественной войны, пошедшего на службу Гитлеру против СССР», – говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте российского телеканала РЕН ТВ.

Ветераны отмечают, что любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников "являются не просто фальсификацией истории – они аморальны по своей природе".

В связи с объявленным показом фильма о коллаборационисте ветераны просят проверить Союз армян на предмет реабилитации нацизма и его пособников.

В своем обращении ветераны приводят протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика". В частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.

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Тэги: ВЕТЕРАНЫ, НЖДЕ, ГЕНПРОКУРАТУРА

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