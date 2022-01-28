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Регион 28.01.2022 21:29

Коротченко: «Прижучили! В Союзе армян России не состоялся показ фильма о нацистском коллаборационисте Нжде»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» и российский военный эксперт заявил, что жесткая и негативная реакция российской общественности на действия Союза армян РФ привела к тому, что показ фильма об армянском коллаборационисте Гарегине Нжде в Москве, намеченный на сегодня, не состоялся.

«Прижучили! В Союзе армян России не состоялся показ фильма о нацистском коллаборационисте Гарегине Нжде (Гарегине Тер-Арутюняне – ИФ). По данным «Известий», перед началом мероприятия российские правоохранители зачитали предупреждение прокуратуры о неправомерности подобного показа», - написал военный эксперт в своем телеграмм-канале.

Ранее Коротченко крайне жестко высказался на планы Союза армян РФ показать фильм о нацистком преступнике Нжде. «Вчера отметили 78-летие полного снятия блокады Ленинграда, а сегодня в Москве покажут фильм о пособнике Гитлера – Гарегине Нжде. Просто нет слов! Сегодня прославляют Нжде, а завтра - Гитлера? Реакция Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры России будет?», - написал Коротченко.

Эксперт высказал мнение, что «фильм и книги, прославляющие нацистского преступника Гарегина Нжде, должны быть внесены в Федеральный список экстремистских материалов».

Коротченко напомнил, что Нжде - нацистский коллаборант и преступник. «Военная контрразведка это доподлинно установила. А Министерство обороны России сделало эту информацию публичной», - подчеркнул он.

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Тэги: КОРОТЧЕНКО, НЖДЕ, ФИЛЬМ, РЕАКЦИЯ

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