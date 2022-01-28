В Украину прибыл очередной борт с боеприпасами из США

Четвертый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "В этот раз 4-я "птичка" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", - написал Резников в Twitter в пятницу вечером.

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