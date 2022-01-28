Марков о фильме про Нжде: Прославление этого матерого террориста должно быть прекращено

Российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что в пятницу в Москве полиция пресекла попытку реабилитации нацизма – прервала показ фильма о нацистском преступнике Гарегине Нжде (Гарегине Тер-Арутюняне).

«28 января в Москве полиция прервала попытку реабилитации нацизма. Прямо в сердце России была предпринята попытка показа фильма, героизирующего нацистских преступников. Но в середине фильма полиция вошла в зал и прервала показ. Зачитала постановление прокуратуры о нарушении закона о недопущении героизации нацизма. И прервала собрание. Фильм был посвящен нацистскому преступнику Гарегину Нжде», - написал Марков на своей странице в соцсети Facebook.

Политолог отметил, что Союз Армян России попытался опять показать фильм, героизирующий Нжде. «Они уже пытались открыть в России - в Армавире - мемориальную доску в честь нацистского преступника Нжде. Его вина была неоднократно доказана. Министерство обороны России и Министерство иностранных дел РФ неоднократно публиковали документы, доказывающие, что Нжде готовил диверсантов и засылал их в тыл нашей армии для совершения диверсий и терактов. Матерый террорист. Мемориальную доску ликвидировали», - подчеркнул он.

Марков отметил, что в России требуют, чтобы все памятники в честь нацистского преступника Нжде были демонтированы и в Армении, где их, «к сожалению, очень много». «Прославление этого матерого террориста должно быть прекращено», - подчеркивает политолог.

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