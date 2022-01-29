Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 370 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 369 млн 910 тыс. 181, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 649 тыс. 714 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 млн 66 тыс. 546 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 882 тыс. 294.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 млн 858 тыс. 241, а число умерших от последствий заражения вирусом - 493 тыс. 198.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 млн 50 тыс. 601 человек, из них скончались 626 тыс. 170.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 727,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 711 человек, Индии - 352, Бразилии - 2 тыс. 912.