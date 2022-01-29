Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.01.2022 09:42

Санкции США против РФ за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала России - Белый дом

США в готовящемся на случай «вторжения» РФ в Украину пакете санкций сделали упор на мерах, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала, заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл.

В виртуальном выступлении в Экспортном центре в Массачусетсе он сказал: «Мы не можем заранее предусмотреть все конкретные действия, но на самом деле цель состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем приведут к снижению промышленного потенциала России и её производственных мощностей, а не к проблемам обычных российских потребителей».

Он отметил, что «серьезные финансовые издержки понесут крупные российские финансовые учреждения», планируется также «ввести ряд довольно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», а также «снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах».

Харрел не конкретизировал, на какие секторы российской экономики будут направлены санкции, однако СМИ со ссылками на чиновников из Белого дома упомянули авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборону.

Харрел также заявил, что в Вашингтоне «совершенно уверены, что у нас будет очень высокая степень согласованности с Европой, если Россия действительно вторгнется в Украину».

Как сообщило агентство Bloomberg, санкционные меры в целом будут подразделяться на несколько категорий включая ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, финансовые санкции и выделение физических и юридических лиц, близких к Кремлю.

Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и секторы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ


Похожие новости


США все еще не знают, собирается ли РФ нападать на Украину Около 30 сотрудников посольства РФ в США к 30 января покинут Вашингтон по предписанию Госдепа - посол Антонов Администрация Байдена провела переговоры с крупнейшими банками США по санкциям против России - СМИ Политические проблемы не затронут сотрудничество между США и Россией на МКС - глава NASA НАТО и США используют Украину как инструмент геополитического давления на Россию и Китай - Медведев США в случае нападения РФ на Украину применят санкции против российского руководства - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]