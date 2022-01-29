Санкции США против РФ за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала России - Белый дом

США в готовящемся на случай «вторжения» РФ в Украину пакете санкций сделали упор на мерах, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала, заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл.

В виртуальном выступлении в Экспортном центре в Массачусетсе он сказал: «Мы не можем заранее предусмотреть все конкретные действия, но на самом деле цель состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем приведут к снижению промышленного потенциала России и её производственных мощностей, а не к проблемам обычных российских потребителей».

Он отметил, что «серьезные финансовые издержки понесут крупные российские финансовые учреждения», планируется также «ввести ряд довольно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», а также «снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах».

Харрел не конкретизировал, на какие секторы российской экономики будут направлены санкции, однако СМИ со ссылками на чиновников из Белого дома упомянули авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборону.

Харрел также заявил, что в Вашингтоне «совершенно уверены, что у нас будет очень высокая степень согласованности с Европой, если Россия действительно вторгнется в Украину».

Как сообщило агентство Bloomberg, санкционные меры в целом будут подразделяться на несколько категорий включая ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, финансовые санкции и выделение физических и юридических лиц, близких к Кремлю.

Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и секторы.