В ЕС вступило в силу законодательство, которое ограничивает применение противомикробных препаратов в животноводстве

В Европейском союзе вступило в силу обновленное законодательство о ветеринарных лекарственных средствах, которое жестко ограничивает нормы применения антибиотиков и других противомикробных препаратов (УПП) в животноводстве и аквакультуре.
«Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько тесно взаимосвязаны здоровье человека, растений и животных, здоровье окружающей среды и продовольственная безопасность. Самая яркая иллюстрацией этой связи - тихая пандемия устойчивости к противомикробным препаратам», - заявила в пятницу комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.
Новые правила гарантируют, что отныне лечение животных противомикробными препаратами будет проводиться только тогда, когда они действительно необходимы. Вместе с новым законодательством о лечебных кормах, которое запрещает профилактическое использование и ограничивает назначение противомикробных препаратов в лечебных кормах, новые правила значительно усилят борьбу с УПП.
Противомикробные препараты, в том числе антибиотики, противовирусные, противогрибковые и противопаразитические средства, это лекарства, применяемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений. Однако регулярное их использование создает устойчивость к ним.
Принятое в 2019 году новое Положение о ветеринарных лекарственных средствах (ВЛП) вступило в силу 28 января 2022 года.
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