Поощрение тайваньских властей к независимости чревато вооруженным конфликтом между США и Китаем - посол КНР в Вашингтоне

Между Китаем и Соединенными Штатами может возникнуть военный конфликт, если США будут поощрять тайваньские власти на провозглашение независимость острова, предупредил посол КНР в стране Цинь Ган.
«Позвольте мне подчеркнуть: тайваньский вопрос - самая большая проблема между Китаем и Соединенными Штатами», - сказал Цинь Ган в интервью американскому Национальному общественному радио (NPR).
Он подчеркнул: «Если тайваньские власти с одобрения Соединенных Штатов продолжат идти по пути объявления независимости, это, скорее всего, приведет к тому, что Китай и Соединенные Штаты, две большие страны, будут втянуты в вооруженный конфликт».
Пентагон в ответ на просьбу телеканала CNN прокомментировать это заявление китайского дипломата сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике «одного Китая», а также выполнению обязательств, вытекающих из американского Закона об отношениях с Тайванем.
Этот закон был принят в 1979 году после установления дипотношений США с Китаем, сменив существовавший до этого Китайско-американский договор о взаимной обороне, заключенный с Тайванем.
Закон об отношениях с Тайванем предусматривает обязательства США по вопросам обеспечения безопасности острова.
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