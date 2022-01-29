Разница в оценках Байденом и Зеленским возможной «агрессии» России вызвала напряженность в отношениях США и Украины - CNN

Между чиновниками администраций президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать оценки американской разведки, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на соседнюю страну, сообщил телеканал CNN со ссылками на свои источники.

Вашингтон в последнее время активизировал предупреждения о «дальнейшей российской агрессии» в отношении Украины.

«С прошлой недели мы говорим, что наблюдаем подготовку и наращивание (Россией - ИФ) сил на границе и что вторжение может произойти в любое время. Наша оценка не изменилась с этого момента», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил журналистам: «Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше».

«Потому я считаю, и мы об этом говорили с президентом США, что информационная политика должна быть взвешенной(...). Нам не нужна эта паника», - сказал он.

Байден и его советники «были раздражены публичным преуменьшением угрозы Зеленским и тонко завуалированными выпадами в адрес президента США», отмечается в сообщении CNN.

«У нас есть вопросы: почему вы затеваете драку с США? Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США - один из единственных ваших настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» - заявил телеканалу один из источников.

Собеседники CNN отмечают, что несмотря на то, что Белый дом стремится продемонстрировать свою максимальную поддержку Киеву, в том числе посредством поставок военной техники и финансирования, эта поддержка не снискала «особой благодарности со стороны правительства Зеленского».

Телеканал считает, что «разногласия свидетельствуют о постоянной обеспокоенности внутри Украины тем, что ее используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединенными Штатами и Россией».

Киев раздражает то, что его проблемы вторичны по отношению к более широкому кругу споров между двумя мировыми державами и украинские официальные лица стали более откровенно заявлять о том, что их игнорируют в условиях растущей напряженности, говорится в сообщении.

«Было бы больше пользы от принятия активных сдерживающих мер, таких, как немедленные санкции против «Северного потока», чем постоянные устные предупреждения, предрекающие в течение последних пары месяцев неминуемую войну. Эти предупреждения не являются сдерживающим фактором и фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику», - заявил CNN один из советников Зеленского.