Российские комплексы «Панцирь-С» прибыли из РФ на учения в Беларусь - Минобороны РФ

Дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С» прибыл из России в Беларусь для участия в совместном учении «Союзная решимость-2022», сообщили в Минобороны РФ.
«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Восточного военного округа», - заявили в министерстве обороны.
По данным ведомства, после разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы и «заступит на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России».
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь», - добавили в Минобороны РФ.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» (разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг «НПО «Высокоточные комплексы») предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
Комплексы «Панцирь» применяются российскими военными для противовоздушной обороны объектов в Сирии.
21 января Минобороны РФ сообщило о начале переброски на маневры в Беларусь по железной дороге двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400 «Триумф». Они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Беларусь, заявляли российские военные.
27 января Россия завершила перебазирование с Дальнего Востока в Беларусь истребителей Су-35. Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Беларусь 12 истребителей Су-35.
Как сообщалось, Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022».
В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Беларуси, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.
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