Министр обороны США обсудил ситуацию вокруг Украины с коллегами из Германии и Франции - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с германским коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, говорится в пресс-релизах, распространенных Пентагоном.
Во время разговора с Ламрехт стороны обсудили «озабоченности в связи с продолжающимся неспровоцированным наращиванием военной мощи России вблизи и в Украине».
Они «подчеркнули решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», а также обсудили «недавние дипломатические контакты с Россией».
Министры заявили, что Россия должна «свернуть с опасного пути» и предупредили, что она «столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения в Украину».
Остин и европейские министры подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса «перед лицом потенциальной российской агрессии», говорится в сообщении.
Остин поблагодарил Парли «за лидерство Франции в области сдерживания на восточном фланге».
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