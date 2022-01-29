Министр обороны США обсудил ситуацию вокруг Украины с коллегами из Германии и Франции - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с германским коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, говорится в пресс-релизах, распространенных Пентагоном.

Во время разговора с Ламрехт стороны обсудили «озабоченности в связи с продолжающимся неспровоцированным наращиванием военной мощи России вблизи и в Украине».

Они «подчеркнули решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», а также обсудили «недавние дипломатические контакты с Россией».

Министры заявили, что Россия должна «свернуть с опасного пути» и предупредили, что она «столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения в Украину».

Остин и европейские министры подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса «перед лицом потенциальной российской агрессии», говорится в сообщении.

Остин поблагодарил Парли «за лидерство Франции в области сдерживания на восточном фланге».