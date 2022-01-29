В пятницу в Китае выявлено 36 инфицированных COVID-19, связанных с Олимпиадой

Оргкомитет зимних Олимпийских игр сообщил, что в минувшую пятницу были выявлены 36 новых инфицированных, связанных с предстоящими Олимпийскими играми, которые пройдут 4-20 февраля в Пекине
Из них 19 человек являются непосредственно спортсменами или же официальными представителями команд, отмечается в сообщении Оргкомитета, однако национальная принадлежность инфицированных не раскрывается.
При этом положительный результат теста на COVID-19 у этих людей был получен по прибытии делегаций в пекинском аэропорту в пятницу. Еще семь человек сдали положительные тесты уже находясь в «пузыре», организованном для всех участников Олимпиады.
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