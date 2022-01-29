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Спорт 29.01.2022 10:48

В пятницу в Китае выявлено 36 инфицированных COVID-19, связанных с Олимпиадой

Оргкомитет зимних Олимпийских игр сообщил, что в минувшую пятницу были выявлены 36 новых инфицированных, связанных с предстоящими Олимпийскими играми, которые пройдут 4-20 февраля в Пекине

Из них 19 человек являются непосредственно спортсменами или же официальными представителями команд, отмечается в сообщении Оргкомитета, однако национальная принадлежность инфицированных не раскрывается.

При этом положительный результат теста на COVID-19 у этих людей был получен по прибытии делегаций в пекинском аэропорту в пятницу. Еще семь человек сдали положительные тесты уже находясь в «пузыре», организованном для всех участников Олимпиады.

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Тэги: КИТАЙ, ОЛИМПИАДА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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