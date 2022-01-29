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Дальнее зарубежье 29.01.2022 11:00

В госдепе США с обеспокоенностью следят за ситуацией на кыргызско-таджикской границе

В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с последними событиями на кыргызско-таджикской границе.

«США глубоко обеспокоены из-за возобновившегося насилия на кыргызско-таджикской границе. Наши мысли остаются с жертвами, их семьями, и теми, кто был вынужден покинуть свои дома из-за насилия», - написал в твиттере в ночь на субботу представитель госдепа США Нед Прайс.

«Мы призываем к решению пограничных проблем, основываясь на переговорах, и к приверженности мирному сосуществованию», - добавил он.

Пресс-служба кыргызской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности сообщила в субботу, что по состоянию на 29 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

В четверг вечером в Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана, которая продолжалась более пяти часов. Перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

По данным Минздрава Кыргызстана, во время перестрелки ранения получили 12 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщалось, позже Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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