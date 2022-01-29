В Украине растет заболеваемость COVID-19

В Украине, по состоянию на утро субботы, зафиксирован 37 351 новый случай заболевания COVID-19 против 34 408 днем ранее и 22,5 тыс. неделю назад, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5 341, медработников - 806)», - говорится в утренней сводке, размещенной в телеграм-канале министерства.
По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы 3 340 человек, летальных исходов - 149, поправились - 7 163 человека.
Днем ранее, 28 января, было зафиксировано 34 408 новых случаев, а неделю назад, 22 января, - 22 473.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 4 017 961 человек, выздоровели - 3 615 257, летальных исходов - 100 031.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 306 059 человек, из них получили первую дозу - 15 306 057 человек, получили две дозы - 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу - 16 362 человека, бустерную дозу - 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.
УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева
Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан"
Иранские компании вскоре начнут реализацию конкретных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре – МИД Ирана
Запасы газа в Европе упали ниже 40%
Nostrum Oil & Gas в 2021г сократила среднесуточную добычу нефти и газа на четверть
Chevron завершил 2021г с чистой прибылью, добыча достигла рекорда
В пятницу в Китае выявлено 36 инфицированных COVID-19, связанных с Олимпиадой
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 370 млн - университет Хопкинса
Израиль упростил въезд в страну для вакцинированных российских туристов
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров