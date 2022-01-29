В Украине растет заболеваемость COVID-19

В Украине, по состоянию на утро субботы, зафиксирован 37 351 новый случай заболевания COVID-19 против 34 408 днем ранее и 22,5 тыс. неделю назад, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5 341, медработников - 806)», - говорится в утренней сводке, размещенной в телеграм-канале министерства.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы 3 340 человек, летальных исходов - 149, поправились - 7 163 человека.

Днем ранее, 28 января, было зафиксировано 34 408 новых случаев, а неделю назад, 22 января, - 22 473.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 4 017 961 человек, выздоровели - 3 615 257, летальных исходов - 100 031.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 306 059 человек, из них получили первую дозу - 15 306 057 человек, получили две дозы - 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу - 16 362 человека, бустерную дозу - 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.